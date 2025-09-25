Un hombre que provocó un violento choque frontal este jueves a la madrugada sobre la Ruta 7, en la zona de Tratayén, a unos 10 kilómetros de Añelo. estaba alcoholizado. Con 1,81 gramos de alcohol por litro de sangre, el conductor de una Fiat Strada invadió el carril contrario y colisionó de frente contra una Ford Ranger perteneciente a una empresa petrolera. Milagrosamente, no hubo víctimas de gravedad.

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana, en inmediaciones de la planta USP 4 de YPF. Según informaron fuentes policiales, el vehículo que generó el impacto era conducido por un hombre de 46 años, quien circulaba hacia El Chañar. La Ford Ranger, al mando de un joven de 23 años, iba en sentido contrario hacia Añelo.

Chocaron de frente

El conductor de la Strada perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario e impactó de frente contra la Ranger. Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue contundente: 1,81 gramos de alcohol por litro de sangre.

A pesar de la violencia del impacto, no se registraron heridos de gravedad. El conductor de la Strada fue trasladado de manera preventiva al hospital de Añelo, donde se constató que no presentaba lesiones graves. El joven de 23 años que manejaba la Ranger resultó ileso.

Personal policial, bomberos voluntarios y ambulancias acudieron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados y asegurar la zona. Tras el accidente, ambos vehículos quedaron sobre la banquina, lo que permitió que el tránsito sobre la Ruta 7 continuara sin interrupciones.