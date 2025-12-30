No hubo comunicado, tampoco descargos en redes. El primer dato apareció en LAM y encendió todas las alarmas: Romina Gaetani debió ser asistida de urgencia luego de un presunto episodio de violencia de género ocurrido en su domicilio del Tortugas Country Club. De acuerdo con la información policial, presentaba golpes visibles y fue trasladada a un sanatorio de Pilar para su atención inicial.

La noticia la dio a conocer Ángel de Brito, con detalles del parte y del operativo que se activó. El conductor introdujo el tema con su impronta característica y la seriedad que requería la situación de Romina Gaetani: “Una actriz muy conocida fue internada anoche en un sanatorio de Pilar, policía, atención en la guardia y después la derivaron a otro sector. Aparentemente tendría que ver con violencia de género con respecto a su pareja. Estoy hablando de Romina Gaetani”.

A partir de allí, el programa reconstruyó lo que se sabe hasta ahora. Según el parte que trascendió, todo comenzó con un llamado al 911. En el informe se detalla: “Policía del 911 se presenta en el Tortugas Country Club, por un hecho de violencia de género, quien una vez en el lugar se tuvo entrevista con personal de seguridad que manifestaban que una femenina que se encontraba nerviosa había sido agredida por su pareja”. La presencia policial permitió asistir a la actriz y activar el protocolo sanitario.

Ya en contacto con los efectivos, Gaetani habría relatado una situación sostenida de maltrato. De Brito amplió lo que consta en el documento: “Se identificó a la femenina como Romina Gaetani, 48 años, actriz, soltera, quien relató que su pareja era agresivo por celos, por lo que se solicitó ambulancia del SAME”. En el sanatorio, se constataron lesiones en brazos y cadera, y luego fue derivada para contención. La causa quedó en manos de la UFI de Género.

El conductor también informó quién es el hombre señalado en la denuncia. De acuerdo con el parte: “se dispuso trasladar a dependencia al imputado identificado como Cavanagh, Luis Ramón, argentino, divorciado, empresario de 59 años”. Se trata del mismo empresario con quien la actriz había blanqueado su relación tiempo atrás y a quien, en su momento, describió públicamente en términos afectivos.

En ese entonces, durante una nota, Romina Gaetani había contado cómo vivía ese vínculo. En +Caras, dijo: “Es un empresario, lo amo, estoy muy enamorada. Es muy parecido a mí, por eso juntos somos dinamita”. El contraste entre aquellas palabras y el cuadro actual suma desconcierto, mientras la investigación judicial busca determinar responsabilidades y reconstruir lo ocurrido dentro del country.

Romina Gaetani recibió el alta médica este lunes al mediodía y, por ahora, mantiene silencio absoluto. No respondió mensajes ni atendió llamados de la prensa. Con la causa en curso y bajo la órbita de la Justicia, el caso vuelve a poner en foco la violencia de género puertas adentro y el rol clave de la intervención rápida para resguardar a las víctimas.