La Barda será epicentro del motocross con la sexta fecha del Campeonato Sur

Este fin de semana, el mítico circuito de La Barda volverá a rugir con motores y adrenalina con la llegada de la sexta fecha del Campeonato Sur de Motocross, uno de los eventos deportivos más convocantes del calendario motor regional.

Con más de 100 pilotos confirmados, la actividad comenzará el sábado 28 de septiembre, de 13 a 17 horas, con tandas de entrenamientos y clasificaciones. Pero el domingo 29 será la jornada principal, con los entrenamientos finales y las dos mangas oficiales, previstas entre las 10:30 y las 16:00 horas, donde se definirá buena parte de la tabla en varias categorías.

La gran novedad de esta fecha será el debut de las motos eléctricas en el certamen regional. El piloto Cristian Morini, de la categoría Master B, será el primero en competir con una moto de propulsión eléctrica, marcando un hito en la historia del campeonato y abriendo las puertas a una nueva etapa más sustentable para el deporte motor.

En lo estrictamente deportivo, la competencia se encuentra en un punto clave del campeonato. En la categoría principal, la MX1, el título está en plena disputa: Agustín Carrasco lidera con 183 puntos, apenas un punto por delante de Santiago Montero (182). Los siguen Lucas Sendon (172) y el reginense Pablo Galletta (163), lo que garantiza emoción y espectáculo en cada curva del circuito.

Esta será la última presentación del año en La Barda, ya que las dos fechas finales del campeonato se correrán en otras ciudades patagónicas: la séptima en Bariloche y la octava, que coronará a los campeones, en San Martín de los Andes. Además, se espera la presencia de autoridades municipales y provinciales, acompañando el desarrollo de una disciplina que continúa creciendo y consolidándose como una de las más populares del deporte motor regional.

Una vez finalizada esta fecha, el Motocross Club Neuquén enfocará sus esfuerzos en la organización del tradicional Nocturno de Supercross, que este año celebrará su 30ª edición. Este evento es un clásico en el calendario deportivo de la ciudad, y promete reunir a cientos de fanáticos bajo las luces del trazado local.

La entrada para el público será libre y gratuita el sábado, mientras que el domingo tendrá un valor de $8.000, disponibles únicamente en puerta. Se espera una gran concurrencia de espectadores locales y visitantes, lo que convierte al evento en un verdadero atractivo deportivo y turístico para la ciudad.