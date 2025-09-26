Por la 10ª fecha de la zona B en el Clausura 2025, San Lorenzo recibirá a Godoy Cruz de Mendoza desde las 16:45 con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

El momento deportivo del Cuervo es brillante en relación a la crisis institucional que transita. Los dirigidos por Damián Ayude sólo despiertan admiración por parte de sus hinchas que conscientes del contexto se han encolumnado detrás de los juveniles.

Así, con buenas y malas en el campo de juego, San Lorenzo marcha quinto, está en zona de clasificación y sueña con el ingreso a las Copas. Viene de empatar 1 a 1 con Independiente en Avellaneda, provocando la renuncia de Julio Vaccari en el Rojo. Conforme con lo hecho en Avellaneda, el dueño de casa repetiría la misma formación.

La sorpresa estará dada por el estreno de una nueva camiseta alternativa en el equipo local que ya ha sido recibida con aprobación mayoritaria por parte de los simpatizantes.

Su rival es la otra cara. Ordenado en lo institucional, con la vuelta a su propia cancha después de muchos años, pero en medio de campaña regular, que lo tiene afuera de los 8 mejores, apenas por encima de Talleres e Independiente en el grupo.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Mateo Mendoza, Juan escobar, Federico Rasmussen, Juan Morán; Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Enzo Barrionuevo, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Hora de inicio: 16:45

Arbitro: Nicolás Lamolina.

TV: Espn Premium.