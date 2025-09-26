Por la 10ª fecha de la zona A en el Clausura 2025 de la Liga Profesional, Defensa y Justicia recibirá a Boca desde las 19 con arbitraje de Jorge Baliño en la pelea por ingresar a los playoffs.

En la visita, la gran duda pasa por conocer si el entrenador Miguel Ángel Russo se hará presente en el banco, luego de lo que fue su última internación de tres días que le impidió presenciar los entrenamientos.

Allí, en el predio de Ezeiza, los futbolistas quedaron bajo las órdenes de Claudio Úbeda, quien pese a la inesperada lesión de Carlos Palacios no anduvo con rodeos y rápidamente confirmó a Alán Velasco en la mitad de la cancha. Su ingreso es el único cambio en relación a los 11 que iniciaron la fecha pasada en el empate en 2 con Central Córdoba en La Bombonera.

Alan Velasco reemplazará al lesionado Carlos Palacios en la mitad de cancha de Boca ante Defensa y Justicia.

Por el lado del Halcón, el equipo de Mariano Soso viene de perder como visitante en La Plata ante un Estudiantes alternativo, que por entonces todavía pensaba en la Copa Libertadores. De andar irregular, Defensa apuesta a un esquema dinámico, con muchos mediocampistas, donde se supone estará una de las claves, sobre todo a partir de la presencia de Leandro Paredes en la visita.

Una de las grandes novedades en la programación tiene que ver con la posibilidad que 3000 hinchas de Boca presencien el partido en cancha. Debido a un tema de recaudación y a partir de la autorización de AFA y la seguridad, la dirigencia de Florencia Varela abre los portones visitantes.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannavo, Lucas González, Kevin Gutiérrez, Alexis Soto; Abiel Osorio, Juan Gutiérrez; Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Sebastián Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Hora de inicio: 19.

Arbitro: Jorge Baliño.

TV: TNT Sports.