Viajaban de Roca a Bahía Blanca y volcaron en Río Colorado

Un matrimonio oriundo de Bahía Blanca protagonizó un violento vuelco en la ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 890, en inmediaciones de Río Colorado. La mujer, de 69 años, tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital local.

El siniestro ocurrió pasadas las 18:20, cuando una furgoneta Fiat Fiorino gris que viajaba desde Roca a Bahía Blanca, perdió el control, mordió la banquina y volcó de manera aparatosa.

El rodado quedó finalmente sobre sus cuatro ruedas, aunque en dirección contraria a la que circulaba y con daños muy importantes en su carrocería.

El vehículo era conducido por un hombre de 65 años, acompañado por su esposa. Ambos regresaban a Bahía Blanca cuando, por causas que todavía se investigan, se produjo el accidente.

Al arribar el Cuerpo Vial de Río Colorado, los dos ocupantes ya habían logrado salir de la camioneta por sus propios medios. Sin embargo, la mujer refirió fuertes golpes en la cabeza, por lo que de inmediato se activó el sistema de emergencias médicas y también se convocó a los bomberos de manera preventiva.

La víctima fue trasladada en ambulancia al hospital de Río Colorado para una atención más detallada. En tanto, el conductor no sufrió lesiones de gravedad.