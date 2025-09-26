Día atípico para un partido tan grande, pero Atlético Madrid será local del Real desde las 11 del sábado (hora de la Argentina) por la 7ª fecha de La Liga de España que se podrá ver en DirecTV Sports.

Mucha presencia de argentinos en el campo de juego, además de Diego Simeone en el banco de suplentes del local en el primer mano a mano contra Xabi Alonso desde su arribo a la conducción del Merengue.

Hasta el momento, Real es el líder perfecto del certamen español con 18 puntos ya le ha tomado una luz de 9 a su vecino que tuvo una mala partida y en este momento marcha noveno, aunque recién empieza.

En el dueño de casa quedó afuera de los convocados el argentino Tiago Almada por lesión, además del uruguayo José María Giménez. En el Real se destacan las ausencias de los defensores Antonio Rüdiguer y Trent Alexander Arnold.

Quien no se lo pierde por nada es Julián Álvarez, en medición constante por parte del técnico, aunque va ganando el duelo el delantero, sobre todo después de haber marcado tres goles en el último partido del Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano, también como local.

El cruce, además, tendrá el agregado de ver en un derby madrilista por primera vez a Franco Mastantuono, recién llegado desde River, y en formación ofensiva con el francés Mbappé y el brasileño Vinicius, otra figura en conflicto con su entrenador.

Del lado Colchonero, además de Julián, estarían desde el arranque Giuliano Simeone y Nicolás González.

Probables formaciones

Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglent, Hancko; Koke, Barrios; Simeone, Griezman, González; Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Hijsen, Carreras; Arda Güller, Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Mbappé, Vinicius. DT: Xabi Alonso.