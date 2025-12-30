Se notaba en el aire que venía una noche difícil para Momi Giardina. Venía arrastrando una racha floja, con platos que no terminaban de convencer al jurado, y la gala terminó confirmando lo que muchos intuían: su paso por MasterChef llegó a su fin. Lo curioso fue que su despedida tuvo de todo, desde risas y emoción en el estudio hasta memes filosos en redes que marcaron el pulso de la reacción del público.

El desafío de la jornada parecía, en principio, una buena oportunidad para lucirse. El atún rojo fue el protagonista absoluto y Momi Giardina decidió apostar por un tartar acompañado por una mousse de palta. Lo presentó con su sello humorístico, contó que todavía sentía el impacto de haber recibido el delantal negro directo y hasta bautizó su plato con ironía. Pero, cuando los chefs cortaron la preparación, apareció el problema: el pescado no estaba bien trabajado.

Las devoluciones fueron duras y, por momentos, incómodas. Germán Martitegui señaló que había ideas interesantes, pero que el resultado no terminaba de cerrar. Donato de Santis fue todavía más tajante y habló de un plato “decepcionante”. Damián Betular, sin vueltas, remató con un “está difícil, Momi”, que dejó claro que el panorama no era alentador.

La definición la encontró cara a cara con Andy Chango, su amigo y compañero dentro del certamen. Jugaron con humor, bromearon con la posibilidad de irse juntos y hasta intentaron quitarle dramatismo al momento. Pero el veredicto fue directo: Momi debía abandonar la competencia. El “beso de la muerte” de Andy, dado luego de la fuerte devolución que recibió, volvió a aparecer como ritual y, esta vez, se cumplió.

Su despedida tuvo el tono exacto entre emoción y agradecimiento. “Tenía la cocina totalmente anulada y ustedes me empujaron. Aprendí, me divertí y me voy con una olla llena de amigos”, dijo, y cerró entre lágrimas: “Fui muy feliz el tiempo que estuve, mucho más de lo que esperaba”. El jurado la aplaudió y sus compañeros la despidieron con abrazos y chistes para aflojar la tensión.

Mientras en el programa se vivía un clima sensible, en redes ocurrió lo contrario: estalló el humor. Los memes no tardaron en multiplicarse. Algunos celebraron la eliminación con ironías sobre sus últimos platos. Otros, en cambio, lamentaron su salida y marcaron que, aunque no fuera la más técnica, era una de las más divertidas del ciclo. El contraste fue total: alegría por un lado, nostalgia por el otro.

Así, el adiós de Momi Giardina dejó una mezcla rara: competencia, emoción, risas y una comunidad digital que convirtió el momento en tendencia. MasterChef perdió una de sus figuras más carismáticas y, al mismo tiempo, ganó un capítulo lleno de repercusiones. Y, como suele pasar, los memes terminaron de contar la historia a su manera.