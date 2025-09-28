Racing recibe a Independiente, en un clásico de Avellaneda con realidades opuestas

Por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Racing recibe desde las 15.15hs a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda. El elenco de Costas llega entonado por la clasificación a semifinales de Copa Libertadores, mientras que el rojo, presenta a Gustavo Quinteros como DT, que tendrá la difícil misión de sacarlo del fondo de la tabla.

Si bien en el torneo local ambo no tiene un buen andar, la realidad de Racing es totalmente diferente en relación a su clásico rival. La Academia está entre los cuatro mejores de América luego de eliminar a Vélez en los cuartos de Final, y ahora buscará recuperar terreno en el Clausura.

Para esta presentación, Costas no guardará nada y pondrá lo mejor que tiene, sabiendo que Juan Nardoni y Matías Zaracho no están disponibles por lesiones.

En la vereda del frente el panorama es diferente: último en el grupo B, y aún sin ganar en la actual competencia. En la semana asumió Gustavo Quinteros como DT, quien expresó “Buscaremos devolverle la confianza a los jugadores”.

Ambos están fuera de la zona de clasificación en el Torneo Clausura

Para el 11 inicial, se destaca que Gabriel Avalos estaría entre los 11, luego de recuperarse de una lesión que lo tuvo en dudas. Mantendría a Rey en el arco, Lomónaco en el defensa, Marcone en el medio y Montiel acompañaría en el ataque.

Nicolás Ramírez será el juez en el Cilindro de Avellaneda, cotejo que iniciará desde las 15.15hs y que tendrá a Héctor Paletta en el VAR.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire o Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Datos del partido

Hora: 15.15

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Cilindro de Avellaneda