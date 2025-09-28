Florencia Peña denunció a quien la amenazó con difundir un video íntimo con Alberto Fernández

Florencia Peña volvió a quedar en el centro de la escena mediática, pero esta vez por un motivo que la preocupa profundamente. La actriz presentó una denuncia formal contra un usuario de la red social X que asegura tener en su poder un video íntimo en el que ella aparecería junto a Alberto Fernández. Frente a estas amenazas, decidió recurrir a la Justicia para frenar lo que definió como una operación de difamación.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29, a cargo del doctor Aníbal Brunet. Según consta en la presentación, “el perfil en cuestión utilizó etiquetas y menciones directas para amenazar con la difusión del material”. El hecho de que se tratara de un hostigamiento público y reiterado fue lo que llevó a la artista a dar este paso legal.

El usuario señalado se identifica en redes bajo el nombre de “Piti” y en los últimos días intensificó sus mensajes contra Florencia Peña. “Tengo hace dos días a Florencia Peña llorando por la difusión de un video que dice que no existe. Si no existiera, no estaría hace dos días tuiteandome”, escribió en su cuenta, generando indignación y repercusión inmediata.

Lejos de quedarse callada, la actriz le respondió con dureza. “Pero te inventaste una conversación y un video, papini. La flasheaste fuerte. Mostrá el video, hermosura. Acá lista con pochoclos. ¿Trabajás en el INCAA? ¿Te postulaste a concejal? ¿Cuánto te paga el Estado por operar? Contanos, bebé”, replicó en sus redes sociales, dejando en claro que no piensa aceptar pasivamente este tipo de ataques.

En paralelo, Florencia Peña compartió un recorte periodístico publicado en La Nación donde se identificaba al hombre detrás del seudónimo. “Resulta que es un troll pago del Estado que, además, tiene varios ingresos a la Casa Rosada”, señaló la actriz, apuntando directamente a Pedro María Lantaron como el presunto responsable de las amenazas.

El episodio revive viejas tensiones mediáticas que Florencia Peña ya había atravesado en otras ocasiones, cuando fue blanco de campañas de hostigamiento en redes sociales. En esta oportunidad, eligió marcar límites de manera inmediata, tanto en la Justicia como en el espacio público.

Lo que parecía un simple enfrentamiento virtual escaló hasta convertirse en un caso judicial que involucra a una figura pública de peso y que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la violencia digital. Con esta denuncia, Florencia Peña busca no solo protegerse a sí misma, sino también dar un mensaje contra la persecución en redes que afecta a tantos usuarios.