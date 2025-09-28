River apunta todos los cañones al torneo local y por la 10ª fecha del Clausura de la Liga Profesional empata ante Deportivo Riestra 1 a 1 en la pelea por el liderazgo de la zona B.

Luego de lo que fue la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, el Millonario se reencontró con su público en el Monumental que antes del pitazo inicial de Pablo Echavarría ya le había recriminado a su plantel.

El saldo entre los millones gastados y los resultados obtenidos, sigue dando negativo, y para colmo fue Riestra el que golpeó primero a los 11 minutos. Otra vez desde un tiro de esquina, otra vez la pelota parada defendida en zona que no le reditúa a la Banda, Antony Alonso saltó más que todos en la puerta del área chica y cabeceó al gol.

El estadio era un hervidero, la cara de Gallardo lo decía todo y fue el momento en que apareció la simpleza de Giuliano Galoppo para estampar el empate a los 24. Pisando el área, el ex Banfield tomó un rechazo corto y de primera definió con derecha contra el palo del arquero Arce.

Ninguno de los dos tuvo dominio del juego en la primera parte y la igualdad transitoria fue lo más justo en el duelo por la punta del grupo.

Acciones del primer tiempo

24 Minutos. Gol de River. Galoppo, el mediocampista pisó el área y tomó un despeje corto ante un centro al área de Riestra. Remate de derecha y el 1 a 1 parcial.

16 Minutos. Remate de Salas, tapó Arce en el arco visitante.

11 Minutos. Gol de Riestra, Alonso. Tiro de esquina desde la izquierda ejecutado por Moneje. Marca zonal del dueño de casa y Alonso peinó en la puerta del área chica. Armani clavado en la línea del arco no pudo hacer nada, al igual que Díaz en el salto defensivo.

4 Minutos. Campo y pelota para River, pero como una estrategia de Riestra.

18:02 Comenzó el partido.

18:01 "A ver si nos entendemos", la primera canción del Monumental al plantel. "No le falles a toda tu gente".

Formaciones

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portilli, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guastavo Benítez.

La previa

Luego de la caída ante el Palmeiras por los cuartos de final de Copa Libertadores, el River de Gallardo da vuelta rápido la página, ya que no sólo se juega la cima del grupo, sino que tendrá el duelo ante Racing por Copa Argentina el próximo jueves en cancha de Rosario Central.

Ante esto, el “Muñeco” planea poner un mix en El Monumental, movimiento que no le jugó a su favor la pasada semana en Tucumán. Bustos y Milton Casco remplazarían a Montiel y Acuña en los laterales. A ellos sumar a Kevin Castaño en el medio producto de las lesiones de Enzo Pérez y Portillo.

Por otro lado, Riestra irá por mantener la cima en EL Monumental, y dar el golpe llevándose los tres puntos. La sorpresa de la Liga Profesional llega con cuatro triunfos en fila y un total de 19 puntos, y una racha de 25 partidos sin conocer la derrota como local. En sus dos últimas presentaciones superó a Central Córdoba y Gimnasia.

Datos del partido

Hora: 18.00.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Echavarría.

Estadio: Monumental.