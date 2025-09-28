En la anteúltima jornada de la Primera Nacional empiezan a definirse cosas y ya se confirmó el primer equipo que luchará por el ascenso a la Liga Profesional. Deportivo Madryn le ganó 2-1 a Arsenal y es el finalista de la Zona A, a la espera de su rival, que se conocerá en la próxima jornada ya que Gimnasia de Mendoza empató con Chacarita y no pudo asegurarse la plaza en la Zona B. Por su parte, con la derrota de hoy en la capital chubutense, más las victorias de Ferro, Güemes y el empate de Almagro, el Viaducto confirmó su descenso a la Primera B Metropolitana.

Un partido regido por la dificutad del viento en la tarde de Puerto Madryn se fue al descanso sin goles pero en el segundo tiempo se decantó en favor del Aurinegro: a los tres minutos, Nicolás Maná abrió el marcador y desató la alegría en el estadio Abel Sastre, que deliró completamente cuando David Crego estiró la ventaja a los 17 de aquel complemento. No obstante, Arsenal dio pelea y descontó con un golazo de Tomás González faltando 20 minutos, pero aunque fue con todo por un empate, no pudo revertir el marcador y, por los otros resultados, decretó su descenso a la tercera categoría tras 41 años.

Los mencionados marcadores tuvieron como protagonistas a los elencos que sí pudieron asegurar su permanencia en la Primera Nacional. Tras un año muy sufrido, Ferro (38) superó 1-0 a Los Andes y se aseguró la permanencia. Nuevamente Lautaro Parisi, como ante Almagro la semana pasada, le dio la victoria a Oeste, segunda seguida y de visitante, dejando además al Milrayitas sin chances de Reducido. Por otra parte, Güemes (37) venció por la mínima a San Miguel y también se queda, en tanto que a Almagro (35) le alcanzó con un 0-0 frente a Patronato para mandar a Arsenal al descenso, pero no está salvado: necesita ganar en la última, ante el Gaucho de local, o que Alvarado (33) no venza al Viaducto en Sarandí en la última fecha para respirar tranquilo.

Gimnasia (M) no aseguró su lugar en la final

El Lobo mendocino sigue como líder en la Zona B con 60 puntos, pero sus perseguidores le pisarán los talones hasta la última fecha. Hoy, en su visita a Chacarita, no pudo sostener la ventaja y resignó unidades que no le permitieron hacerse con un puesto en la final por el primer ascenso. El Pituco se puso en ventaja por intermedio de Brian Ferreyra a los 10 minutos de juego. No obstante, el Funebrero, fuera de la zona de Reducido pero aún con chances, lo empató gracias a Ramiro Costa en el complemento.

El Lobo mendocino lidera la Zona B, pero todo se definirá en la última fecha. (X @GimnasiaMendoza)

De esta manera, el 1-1 en San Martín deja a Gimnasia (M) solamente dos de Estudiantes (BA), escolta transitorio con 58, y a la espera de lo que haga Estudiantes de Río Cuarto (57), que recibe a Almirante Brown en Córdoba. En la última jornada, el Lobo recibe a Defensores de Belgrano, mientras que el conjunto riocuartense visita a Central Norte en Salta y el Pincha de Caseros se juega su última ficha en Santiago del Estero siendo visitante de Mitre.