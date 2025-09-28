Riestra derrotó a River y el Monumental silbó a la Banda

Deportivo Riestra dio el golpe y consiguió una histórica victoria ante River 2 a 1 en el Monumental por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, resultado que lo mantiene como único líder de la Zona B, sacándole cinco puntos de distancia a un Millonario que se fue silbado por su gente tras una nueva derrota, su cuarta consecutiva entre los duelos de Copa Libertadores y el torneo local. Los goles del Malevo los marcaron Antony Alonso y Pedro Ramírez, mientras que Giuliano Galoppo igualó transitoriamente en los de Núñez. Maximiliano Salas vio la roja a los 35 del complemento.

Durísimo resultado para el conjunto de Marcelo Gallardo, que desde lo matemático no está en crisis, pero desde el juego individual y colectivo sí. La espalda del Muñeco hace que se sostenga sin cuestionamientos, pero el plantel ya fue puesto bajo la lupa del hincha que le cantó en la previa, durante el encuentro y, tras la derrota contra el inesperado líder de la zona, expresó todo su descontento.

Luego de lo que fue la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, el Millonario se reencontró con su público en el Monumental que antes del pitazo inicial de Pablo Echavarría ya le había recriminado al plantel. Y es que nada fluye en La Banda. Cada yerro defensivo se paga con gol en contra y en ofensiva no aparece Miguel Borja, y para colmo perdió a Maxi Salas por roja directa a los 35 del complemento.

Giuliano Galoppo, de los pocos aprobados en la tarde del Monumental.

El primer gol recibido fue otra vez desde un tiro de esquina, otra vez la pelota parada defendida en zona que no le reditúa. Antony Alonso saltó más que todos en la puerta del área chica y cabeceó al gol a los 11 minutos del primer tiempo. Si bien Galoppo, goleador del equipo en este semestre, estableció el 1-1 que parecía calmar las aguas, Riestra lo terminó ganando con un gol a los seis minutos del complemento. Un pase de Pablo Monje al área que Ramírez aprovechó para girar ante el quedo de Fabrizio Bustos que permitió el pique de la pelota.

El estadio era un hervidero, la cara de Gallardo lo decía todo y fue el momento en que apareció Giuliano Galoppo para estampar el empate transitorio a los 24 de ese primer tiempo que todavía hacía ilusionar con alguna reacción. Pisando el área, el ex Banfield tomó un rechazo corto y de primera definió con derecha contra el palo del arquero Arce.

Nada alcanzó para evitar el papelón Monumental y no por quitarle mérito a un líder inesperado, pero es que el ostentoso River, que invirtió una gran cantidad de dinero en su actual plantel, vuelve a quedar en deuda y el crédito popular se agota. El equipo se fue silbado y reprobado al término de un encuentro que es histórico para Riestra pero representa la confirmación de un mal momento entre el público del Millonario y sus jugadores.

Segundo tiempo

19:57 Final del partido. Silbidos para River que perdió como local ante Riestra.

37 Minutos del ST. Centro de Acuña para River, cabezazo de Colidio, apenas desviado.

35 Minutos del ST. Expulsado Salas en River por insultar al juez de línea.

30 Minutos del ST. Cambio en River. Ingresó Facundo Colidio por Bustos.

27 Minutos del ST. Cambio en Riestra. Ingresó Juan Randazzo por Barbieri.

21 MInutos del ST. Doble cambio en River. Ingresó Ignacio Fernández por Galoppo y Santiago Lencina por Castaño.

20 Minutos del ST. Pudo haber sido expulsión para Benegas, el delantero de Riestra que le pegó a Martínez Quarta en una disputa de balón.

19 Minutos del ST. Cambio en Riestra ingresó Gabriel Obredor por Díaz.

16 Minutos del ST. Doble cambio en Riestra. Ingresó Nicolás Benegas por Alonso y Mateo Ramírez por Herrera.

10 Minutos del ST. Borja había empatado transitoriamente, cortando una racha de 9 partidos sin marcar, pero se lo anularon por offside, a instancias del VAR.

6 Minutos del ST. Gol de Riestra, Ramírez. Pase largo y cruzado, floja respuesta defensiva de Bustos que deja picar la pelota dentro del área grade, el jugadores visitante giró y sacó el remate al primer palo que no pido tapar Armani.

2 Minutos del ST. Riestra sigue con la línea de 5 en el fondo, defiende cerca de su propio arco y le cede la pelota y terreno a River. Mismo trámite que en el inicio del primer tiempo.

19:07 Comenzó el segundo tiempo.

Primer tiempo

24 Minutos. Gol de River. Galoppo, el mediocampista pisó el área y tomó un despeje corto ante un centro al área de Riestra. Remate de derecha y el 1 a 1 parcial.

16 Minutos. Remate de Salas, tapó Arce en el arco visitante.

11 Minutos. Gol de Riestra, Alonso. Tiro de esquina desde la izquierda ejecutado por Moneje. Marca zonal del dueño de casa y Alonso peinó en la puerta del área chica. Armani clavado en la línea del arco no pudo hacer nada, al igual que Díaz en el salto defensivo.

4 Minutos. Campo y pelota para River, pero como una estrategia de Riestra.

18:02 Comenzó el partido.

18:01 "A ver si nos entendemos", la primera canción del Monumental al plantel. "No le falles a toda tu gente".

Formaciones

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portilli, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guastavo Benítez.

La previa

Luego de la caída ante el Palmeiras por los cuartos de final de Copa Libertadores, el River de Gallardo da vuelta rápido la página, ya que no sólo se juega la cima del grupo, sino que tendrá el duelo ante Racing por Copa Argentina el próximo jueves en cancha de Rosario Central.

Ante esto, el “Muñeco” planea poner un mix en El Monumental, movimiento que no le jugó a su favor la pasada semana en Tucumán. Bustos y Milton Casco remplazarían a Montiel y Acuña en los laterales. A ellos sumar a Kevin Castaño en el medio producto de las lesiones de Enzo Pérez y Portillo.

Por otro lado, Riestra irá por mantener la cima en EL Monumental, y dar el golpe llevándose los tres puntos. La sorpresa de la Liga Profesional llega con cuatro triunfos en fila y un total de 19 puntos, y una racha de 25 partidos sin conocer la derrota como local. En sus dos últimas presentaciones superó a Central Córdoba y Gimnasia.

Datos del partido

Hora: 18.00.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Echavarría.

Estadio: Monumental.