Demoraron a dos hombres por disparar contra perros que atacaban a sus animales

En la tarde del sábado 27, personal de la Comisaría 49 de Vista Alegre llevó adelante un procedimiento luego de recibir un llamado que alertaba sobre disparos en la zona de chacras. Al llegar al lugar, los efectivos realizaron un patrullaje preventivo y detectaron un vehículo en cuyo interior se observaban dos armas largas.

Tras la identificación de los ocupantes, estos reconocieron haber efectuado disparos contra perros de la zona, argumentando que los animales habían dañado sus propias mascotas. Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal correspondiente, que dispuso el secuestro del rodado y la demora de los involucrados.

Secuestro de armas y actuaciones judiciales

En la sede policial, se realizó la requisa del vehículo, donde se incautaron dos carabinas calibre 22, una de ellas con cargador y munición en condiciones de uso. El procedimiento contó con la participación de personal de Criminalística, y se labraron las actuaciones judiciales por tenencia ilegal de arma de fuego.

Tras completar las diligencias de rigor, los demorados recuperaron la libertad, quedando supeditados al avance de la investigación.