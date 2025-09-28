Con más de $14 millones en premios, lanzaron los Juegos Culturales para adultos mayores en Neuquén

Más de 2.000 personas de distintas localidades de la provincia participaron este sábado del Festejo de la Primavera para personas mayores en la ciudad de Neuquén, donde se presentaron oficialmente los Juegos Culturales de Adultos Mayores 2025, un programa impulsado por el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres que busca generar espacios de expresión, encuentro y valoración de los aportes culturales de las personas mayores.

La celebración se realizó en una globa montada en el Museo Nacional de Bellas Artes, y contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral –también a cargo de Desarrollo Humano– Lucas Castelli, la secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone, y el intendente de la ciudad, Mariano Gaido.

Durante la jornada, se desarrollaron presentaciones musicales, actividades recreativas y espacios de integración, en un clima de celebración primaveral.

Juegos Culturales: “Raíces y Horizontes: El Arte Mayor de Neuquén”

En ese marco, la Secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana anunció la convocatoria a los Juegos Culturales de Adultos Mayores, bajo el lema “Raíces y Horizontes: El Arte Mayor de Neuquén”.

Las disciplinas habilitadas para participar incluyen: artes visuales, danzas (individual/pareja y grupales), literatura (cuento y poesía), música solista y música grupal. Podrán inscribirse en forma individual o grupal todas las personas mayores con residencia en la provincia.

El certamen contará con una etapa regional en distintas localidades durante octubre y noviembre, y una final provincial el 29 de noviembre en Neuquén capital, donde se entregarán premios económicos a los tres primeros puestos de cada categoría, por un total de 14 millones de pesos.

“El gobernador nos pidió que podamos articular un programa así, porque cuando recorre la provincia ve todo el recurso cultural y artístico que tenemos. Por eso nos encomendó un programa específico para adultos mayores y estamos muy felices de lanzarlo”, explicó Villone.

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa agradeció la masiva participación y remarcó la importancia de las políticas públicas en acompañamiento y defensa de los jubilados.

Objetivos y preinscripción

Entre los objetivos del programa se destacan: promover el envejecimiento activo y saludable, fortalecer los lazos comunitarios, fomentar el diálogo intergeneracional y preservar el patrimonio cultural neuquino. La propuesta se articula con municipios, comisiones de fomento, centros de adultos mayores y organizaciones sociales vinculadas a la cultura y el trabajo comunitario.

Las preinscripciones estarán abiertas hasta el 5 de octubre y podrán realizarse a través del siguiente formulario en línea.

Para más información, las consultas se podrán realizar al correo electrónico: juegosculturales2025.nqn@gmail.com.