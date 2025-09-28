Luego de la eliminación en Copa, River va por la punta del campeonato

River apunta todos los cañones al torneo local, por la décima fecha del Clausura de la Liga Profesional, recibe en El Monumental al Deportivo Riestra desde las 18hs, líder del Grupo B un punto encima del Millonario, que en el caso de ganar liderará en soledad.

Luego de la caída ante el Palmeiras por los cuartos de final de Copa Libertadores, el River de Gallardo da vuelta rápido la página, ya que no solo se juega la cima del grupo, sino que tendrá el duelo ante Racing por Copa Argentina entre semana.

Ante esto, el “Muñeco” planea poner un mix en El Monumental, movimiento que no le jugó a su favor la pasada semana en Tucumán. Bustos y Milton Casco remplazarían a Montiel y Acuña en los laterales. A ellos sumar a Kevin Castaño en el medio producto de las lesiones de Enzo Pérez y Portillo.

Por otro lado, Riestra irá por mantener la cima en EL Monumental, y dar el golpe llevándose los tres puntos. La sorpresa de la Liga Profesional llega con cuatro triunfos en fila y un total de 19 puntos, y una racha de 25 partidos sin conocer la derrota como local. En sus dos últimas presentaciones superó a Central Córdoba y Gimnasia.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Defensa y Justica: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Guillermo Benítez.

Datos del partido

Hora: 18.00.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Echavarría.

Estadio: Monumental.