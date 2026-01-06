En el marco de la emergencia ígnea vigente y ante la prohibición absoluta de hacer fuego fuera de los campings organizados, los guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi intensificaron las recorridas de control en áreas lacustres, costas de lagos, ríos y distintos sectores de uso público.

A pesar de la amplia difusión de la normativa y de las restricciones establecidas, durante los operativos se detectaron residentes y visitantes acampando y encendiendo fuego en zonas no habilitadas, entre ellas Isla Victoria, playa Muñoz, el río Limay y el sector de Confluencia. Estas conductas representan un grave riesgo ambiental y para la seguridad de las personas, especialmente en un contexto de extrema vulnerabilidad frente a incendios forestales.

Desde la Intendencia del Parque Nacional remarcaron que este tipo de acciones ponen en peligro los ecosistemas, la infraestructura del área protegida y la vida humana. Como consecuencia, se labraron numerosas actas de infracción y se aplican multas millonarias, que parten desde un mínimo de 2.000.000 de pesos para quienes incumplen la normativa vigente.

Las autoridades recordaron que hacer fuego está terminantemente prohibido fuera de los campings habilitados, sin excepciones, y subrayaron que el respeto de esta medida es clave para prevenir incendios y evitar daños irreversibles en uno de los parques nacionales más importantes del país.

Además, se solicitó la colaboración de prestadores turísticos, guías, residentes y visitantes, quienes pueden contribuir con las tareas de control y fiscalización dando aviso ante situaciones irregulares.

Las denuncias pueden realizarse aportando registros fotográficos o material audiovisual, comunicándose con la radioestación del Parque Nacional Nahuel Huapi o llamando al teléfono de emergencias 154303219.

Desde el organismo insistieron en que cuidar el Parque es una responsabilidad compartida y que el cumplimiento de las normas resulta fundamental para proteger este patrimonio natural y garantizar la seguridad de todos.