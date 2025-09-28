En una final plenamente argentina, Román Burruchaga se coronó campeón del Challenger de Buenos Aires disputado en el Racket Club de Palermo tras imponerse Álex Barrena por 7-6 (4) y 6-3, en un partido que duró una hora y 43 minutos. El argentino, ubicado en el puesto 144 del ranking ATP, mantuvo un nivel sólido durante toda la semana y se llevó el trofeo sin ceder un sólo set.

En un duelo que tuvo un trámite cambiante, Barrena comenzó dominando y se puso arriba 4-0 de forma contundente en el primer set. Sin embargo, Burruchaga mostró paciencia para revertir la situación. Poco a poco, fue acortando distancias hasta lograr el 5-5 salvando un set-point cuando su rival sacaba 40-30. Finalmente, el duelo terminó en tiebreak y Burru se llevó el desempate por 7-4, imponiendo sus variantes para desacomodar a un rival rápido y suelto que fue de a poco perdiendo efectividad.

El segundo set fue más parejo, pero con la particularidad de una gran cantidad de quiebres de servicio entre ambos. El punto de inflexión llegó en el octavo game, cuando Burruchaga logró romper el saque de Barrena y luego consiguió, por fin, sostener su saque, lo que terminó dándole el partido y la victoria cerrando con un ace a la T.

El momento donde Burruchaga alcanza la victoria. Fue su tercer torneo Challenger de su carrera. (Foto: Challenger BA)

Este título representa el segundo Challenger en la carrera de Burruchaga luego de su victoria en Piracicaba, Brasil, en enero de este año. Además, el torneo de Buenos Aires es especialmente significativo por tratarse de ganar en casa. El tenista de 23 años, entrenado por Leonardo Mayer, mejorará su posición en el ranking ATP y escalará subiendo 14 puestos, del 144° al 130°. En su camino hacia la corona, Burruchaga venció en su totalidad a rivales argentinos: Hernán Casanova, Andrea Collarini, Genaro Olivieri, Nicolás Kicker y Álex Barrena. A ninguno le concedió un sólo set.

Por su parte, esta final es un paso adelante para Barrena, que comenzó la temporada en el puesto número 565 del ranking mundial y ya se convirtió en una de las revelaciones del año en el tenis argentino. Es la segunda vez que el diestro de 22 años queda en la puerta de su tercera consagración, ya que la semana pasada había caído también en la definición del Challenger 75 de Villa María contra el estadounidense Emilio Nava.

Un nuevo ganador albiceleste

Tras su triunfo de hoy, Burruchaga se convirtió en el séptimo argentino en ganar el Challenger de Buenos Aires, sucediendo a Francisco Comesaña, campeón el año anterior. Además, este triunfo suma el título número 13 para el tenis argentino en la categoría Challenger durante la temporada, con Marco Trungelliti como el máximo ganador (se consagró en Lyon, Tulln y Târgu Mureș). Este fue también el título número 440 para Argentina en este nivel del circuito profesional.

“No era un objetivo ganar aquí, pero sí es muy lindo. Si quería ganar un título era éste, con la posibilidad de hacerlo delante de mis amigos y mi familia, todo eso lo hace muy especial. Ser campeón acá no es algo que pensé. Iba partido a partido, tratando de hacer lo mejor posible ante cada rival. Estos son días que hay que disfrutarlos”, expresó Burru tras su victoria.