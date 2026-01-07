Lo acusaron de ladrón, lo atropellaron, perdió las dos piernas y murió. La violencia del hecho ocurrió en Mendoza y terminó con la muerte de Nicolás Varas Frías, un joven de 19 años que agonizó durante 10 días en el hospital. Por el caso, hay dos personas detenidas y la Justicia agravó la imputación.

El episodio se registró la noche del 26 de diciembre, cuando una pareja acusó al joven de haber cometido un robo y decidió perseguirlo y atropellarlo. Según la investigación, Lucas Mariano Tello Sánchez, acompañado por Micaela Natalí Lucero, embistió a la víctima con su auto y la arrastró varios metros por el asfalto.

De acuerdo con la declaración del imputado, el hecho se habría originado luego de que Varas Frías presuntamente le robara dos cascos, un celular y zapatillas mientras se encontraban en una plaza junto a otros familiares. Tras esa acusación, Tello Sánchez se subió a su Volkswagen Gol Power y lo siguió hasta la intersección de Alpatacal y Godoy Cruz, donde lo atropelló y lo arrastró alrededor de 350 metros.

Como consecuencia del impacto, el joven sufrió lesiones gravísimas y fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde los médicos confirmaron que había perdido ambas piernas. Su estado era crítico y permaneció internado en terapia intensiva.

En las últimas horas, la familia informó que Nicolás Varas Frías falleció, lo que cambió el rumbo de la causa judicial. Frente a este desenlace, la fiscal Claudia Ríos resolvió modificar la carátula del expediente.

Ahora, tanto Tello Sánchez como Lucero quedaron imputados por homicidio agravado por alevosía, una figura penal que contempla penas más severas, mientras continúa la investigación para determinar todas las responsabilidades del caso.