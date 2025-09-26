Rincón rumbo a San Francisco: “Si hacemos las cosas bien nos quedamos con la clasificación”

El Deportivo Rincón llevó el bolso cargado de ilusiones rumbo a San Francisco, Córdoba. El domingo desde las 15.30hs visita a Belgrano por la vuelta de los cuartos de final del Federal A, donde sabe que puede conseguir otro logro histórico para el fútbol de Neuquén.

Práctica de fútbol formal el jueves por la tarde en las instalaciones de la Unión Deportiva Catriel, que tiene un campo de juegos con igual características que la de San Francisco, viernes de últimos movimientos por la mañana, y viaje rumbo a la localidad cordobesa, así fue la logística del equipo del norte neuquino de cara al trascendental juego de este domingo.

“Estamos motivados, confiamos en nuestro trabajo, en todo lo que hicimos durante el año y eso nos da tranquilidad “dijo su delantero Sebastián Jeldres, quien agrego “dimos muestra de un equipo duro en casa, supimos ganarle a este equipo y Si hacemos las cosas bien nos quedamos con la clasificación”.

Ante los cambios de DT (tres esta temporada) Rincón debió mostrar algo más que fútbol para salir adelante, dentro de una campaña donde consiguió todo los objetivos planteados en el inicio, y ahora va por el plus “El plantel está dando una muestra de carácter, que está a la altura. Tenemos un equipo que le falta ensamblar unas cosas, pero somos seguros. Sabemos que de visitante estamos en deuda, pero en los últimos partidos hemos podido sumar, por lo que este cruce nos agarra un poco más maduro”.

Para el crucial cotejo del domingo, Guillermo González de resistencia, será quien impartirá justicia, acompañado por Hugo Fleitas de Rosario como primer línea, Mariano Dure como segundo, y Rodrigo López como cuarto juez, ambos también de Chaco.

La ida fue 2-1 para el equipo neuquino con dos tantos de Ramón Villalba. Ahora para la vuelta, la idea será aprovechar a los delanteros rápidos en los espacios, ante un equipo que está necesitado por igualar la serie como mínimo, ya que el empate lo favorece por mejor posición en la clasificación.

El ganador de la serie se enfrentará contra el vencedor del cotejo entre Atlético Rafaela ante Olimpo de Bahía Blanca, que en el juego de ida empataron sin goles en el Carminatti.