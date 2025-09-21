Luego de la agónica victoria del Deportivo Rincón como local ante Sportivo San Francisco, el Federal A completó en la tarde de domingo los partidos de ida correspondientes a los cuartos de final, con balance positivo para todos los visitantes.

Por sistema de clasificación, los mejores ubicados en los Nonagonales de la segunda fase corren con ventaja deportiva. Significa que no sólo definirán como locales, sino que ante igualdad de puntos y diferencia de gol, avanzarán sin necesidad de recurrir a ninguna otra estadística. Por eso es que el 2 a 1 final de los neuquinos fue tan importante en la tarde de sábado contra el candidato cordobés.

Por ejemplo, en Formosa pasó de todo. El cruce entre San Martín y Ciudad Bolívar terminó en victoria del visitante 1 a 0 (gol de Arnaldo González), pero además registró cinco amonestaciones para el local, tres del lado visitante y hubo dos expulsiones (una por lado). La actuación del juez Fernando Rekers quedó en el ojo de la tormenta. De cara a la revancha, hasta con la derrota por la mínima avanzarán los bonaerenses.

Argentino de Monte Maíz, otro de los clasificados provenientes del Nonagonal A donde estuvieron los regionales Rincón y Cipolletti, también ganó lejos de casa. Los cordobeses viajaron a Chivilcoy y derrotaron a Gimnasia 1 a 0 (Jorge Tejeda).

De otra categoría

Olimpo y Atlético Rafaela están acostumbrados a verse las caras, pero en otra categoría del ascenso. Esta vez tocó por la tercera división, en Bahía Blanca, con un mejor saldo a favor de la Crema que ahora trasladará la gran definición a la provincia de Santa Fe después de empatar 0 a 0.

Enorme marco de público en el Roberto Carminatti, aunque el empate cargará de urgencias al Aurinegro de cara a la revancha que se jugaría el domingo como todo el resto de la programación de la divisional.