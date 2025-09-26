El fútbol profesional no gana para disgustos y a la problemática por las apuestas deportivas, ahora suma la falsificación de documentación personal para poder representar a diferentes selecciones, razón por la que FIFA inhabilitó deportivamente a 7 protagonistas, entre ellos tres argentinos.

Imanol Machuca, el actual extremo de Vélez que llegó proveniente desde Fortaleza de Brasil está a la cabeza de una nómina de la que también forma parte los nacionales Facundo Garcés y Rodrigo Holgado (América de Cali); además de Gabriel Arrocha (español del Unionistas de Salamanca), Joao Figueredo (brasileño del Johor Darul Ta´zim), Jon Irazábal Iraurgui (español del Johor Darul Ta´Zim) y Héctor Serrano (neerlandés).

Los siete formaron parte de la última convocatoria de los asiáticos para la clasificación a la Copa de su continente, una oferta tentadora porque se trata de buenos futbolistas, pero con nulas chances de acceder a los combinados nacionales de sus países y que, de esta manera, se puedan insertar en las grandes citas, a cambio de importantes premios, no sólo en términos deportivos.

En silencio, la FIFA inició una investigación interna que terminó en esta conclusión de la falsificación de identidades, lo que derivó en una inhabilitación futbolística a todos ellos por un año.

Es decir, Vélez no podrá utilizar a Machuca hasta mediados de 2026, luego de haber pagado por su préstamo la suma de 250 mil dólares a los brasileños y tener la opción de compra por el 50% de su ficha en julio del próximo año.

Ahora, la institución de Liniers tendrá diez días para apelar la sanción de la FIFA, aunque al tanto de la situación saben que será una misión casi imposible y todo esto seguro decantará en una cuestión legal entre el profesional y su club, idéntico escenario al resto de los casos.

Los hechos

El 10 de junio de 2025, los siete futbolistas representaron a la selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027.

Posterior al partido, FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de los mencionados, lo que motivó el inicio de toda esta investigación.

Imanol Machuca, el actual jugador de Vélez que fue sancionado por la FIFA.

Machuca fue uno de los jugadores titulares en el último partido de Copa Libertadores entre el club de Liniers y Racing en Avellaneda, el que marcó la eliminación del equipo de Guillermo Barros Schelotto. El delantero fue el autor de la jugada que terminó con la pelota siendo salvada sobre la línea por parte del arquero académico, Facundo Cambeses.