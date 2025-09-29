El Súper River de Gallardo, lejos de las expectativas y con números en rojo

El River de Gallardo no toma vuelo, y en las últimos partidos los hinchas comenzaron a destruir el blindaje que tiene el DT. Los silbidos post derrota en el Monumental ante Riestra, dejaron en evidencia el descontento contra un equipo que no tiene juego, y que sigue sin ganar un título post Demichellis.

El duelo del jueves por Copa Argentina ante Racing se volvió una final anticipada para River, que en la últimas presentaciones dejó en evidencia su poco vuelo futbolísticos, y reiterados errores defensivos. Eliminado de Copa Libertadores ante Palmeiras, y derrota ante Riestra como local, que lo alejó a 5 puntos de la cima, ponen bajo la lupa a un plantel que no cumple las expectativas, considerando el dinero gastado.

En lo que va del segundo ciclo, Gallardo aún no pudo coronar un título. Jugó un total de 68 cotejos, con 32 triunfos, 25 empates y 11 derrotas. Quedó eliminado en semifinales de la Copa Libertadores del 2024, 5to en la Liga Profesional del mismo año que ganó Vélez, eliminado en 4tos de final del Torneo Apertura en manos de Platense (campeón), no pasó de la primera fase en el Mundial de Clubes, y cayó en la Supercopa Internacional ante Talleres de Córdoba.

Castaño costó 14 millones, aun no demostró, y el hincha se lo hizo sentir el pasado partido

A la no obtención de títulos, se le suma el alto monto que gastó en contrataciones, entre ellas campeones del mundo con presente en Europa. En los mercados de pases que lideró Gallardo, gastó un total de 77.7 millones de dólares, donde se destacan Castaño (14 millones), Driussi (11 millones), Salas (9 millones) y Martínez Quarta (8 millones).

A los nombres nuevos, también se le agregan retornos de “ídolos” como Juanfer Quinteros, Enzo Pérez, Germán Pezzella, Gonzalo Montiel, estos dos últimos con un costo de 5 millones de pesos.

Aliendro y Lanzzini se fueron de River, y ya festejaron un título con Vélez

A los números que se gastaron, también se agregan las ventas importante como la de Mastantuono al Real Madrid, y la salida de otros jugadores como Santiago Simón, Adam Bareiro, Manuel Lanzini, Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro y Leandro González Pirez, que marcaron una clara renovación dentro del plantel con relación al que tenía Martín Demichellis, ganador de dos títulos en su periodo.

Ante esto, el segundo ciclo de Gallardo aún se sigue manteniendo con los ahorros conseguidos en su primer periodo, considerado el más exitoso dentro del club. Pero, el partido de cuartos de final de Copa Argentina ante Racing, y como termine en el Torneo Clausura, podrían vaciar notoriamente ese crédito con el hincha, que el domingo se expresó con silbidos y pedido de “Fin de ciclo” para algunos jugadores.