Emiliano Rigoni volvió al São Paulo tras rescindir contrato con León

Emiliano Rigoni vuelve a vestirse de tricolor. El extremo argentino, de 32 años, rescindió su contrato con el León de México y se transformó oficialmente en refuerzo del São Paulo, equipo en el que ya había jugado entre 2021 y 2022.

Su salida del fútbol mexicano fue consecuencia de la falta de continuidad: apenas disputó tres partidos en la última temporada (dos por la Leagues Cup y uno por la Liga MX). Cansado de la situación, el cordobés tomó la decisión de ponerle fin a su vínculo, que vencía en diciembre y priorizar el regreso a Brasil, donde encontró un espacio en el que supo destacarse.

Rigoni firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderlo un año más según objetivos. En su primera etapa con el “Tricolor Paulista” jugó 70 partidos, marcó 13 goles y repartió 9 asistencias, dejando una imagen positiva que ahora intentará revalidar.

El ex Independiente y Belgrano de Córdoba había sido ofrecido en este mercado de pases al Rojo, pero el entrenador Julio Vaccari desestimó su incorporación. Finalmente, el destino lo llevó de regreso a Morumbí, donde ya fue recibido con entusiasmo por los hinchas.

El club brasileño oficializó su arribo en redes sociales con un mensaje claro: “São Paulo ha confirmado el regreso del delantero Emiliano Rigoni. El argentino de 32 años, que se encontraba en el Club León de México, ha firmado contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, con objetivos fijados para la renovación automática hasta 2026”.