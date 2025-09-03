Todas las veces que Messi enfrentó a Venezuela: goles, triunfos y recuerdos de casi 20 años

Lionel Messi está a punto de volver a cruzarse con un rival que conoce de memoria. Este jueves, en el estadio Monumental, enfrentará a Venezuela por decimotercera vez en su carrera, en lo que podría ser su último partido por Eliminatorias Sudamericanas con la camiseta albiceleste.

El historial del capitán argentino ante la Vinotinto marca una superioridad evidente: 8 victorias, 3 empates y apenas una derrota a lo largo de casi dos décadas. Además, le convirtió 5 goles y protagonizó actuaciones que quedaron grabadas en la memoria de los hinchas.

Su primera vez contra Venezuela fue en octubre de 2007, en Caracas, con triunfo 2 a 0 y un gol suyo. Dos años más tarde, en 2009, brilló en el 4 a 0 en el Monumental, partido en el que estrenó la camiseta número 10 de la Selección. En 2013 volvió a marcar, esta vez de penal, en otro 3 a 0.

En la Copa América Centenario 2016, Messi regaló una actuación consagratoria con un gol y dos asistencias en el 4 a 1 disputado en Estados Unidos. La única derrota llegó en 2019, en Madrid, cuando Argentina cayó 3 a 1 en un amistoso que significó su regreso tras meses sin jugar con la Selección.

Ya con Lionel Scaloni como DT, el capitán fue protagonista en la victoria 3 a 1 en Caracas en 2021, partido recordado también por la durísima patada de Luis Martínez sobre el rosarino. En 2022 volvió a gritar en la Bombonera en el 3 a 0 por Eliminatorias.

Su último cruce fue en octubre de 2024, con empate 1 a 1 y gol de Nicolás Otamendi. Ahora, en Núñez, Messi buscará ampliar su positivo historial ante los venezolanos y, de paso, darle un cierre especial a su historia en Eliminatorias jugando en la Argentina.