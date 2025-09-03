Tensión en Palmeiras: el DT cuestionó las compras y la presidenta respondió con todo

La tranquilidad en Palmeiras quedó atrás tras el empate 1-1 ante Corinthians por el Brasileirao. A dos semanas del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra River, se desató una polémica interna que involucra al entrenador Abel Ferreira y a la presidenta Leila Pereira.

El portugués cuestionó la falta de delanteros en el banco de suplentes: “Ya no había ningún delantero centro en el banco”, aseguró, generando sorpresa y malestar en la dirigencia. Las críticas apuntan a la política de fichajes del club, que este año aprobó una inversión de más de 100 millones de dólares para reforzar al plantel, cumpliendo con los pedidos iniciales de Ferreira.

La presidenta Pereira respondió públicamente a los dichos del entrenador. Según el medio Bolavip Brasil, la dirigente recordó que las compras se realizaron a pedido del DT y que, sobre el cierre del mercado, Ferreira modificó su sistema de juego, lo que imposibilitó incorporar otro delantero. Además, la salida de Estevao hacia Chelsea, prevista y acordada previamente, alteró momentáneamente la zona ofensiva, aunque el club sumó futbolistas para equilibrar el ataque.

Entre los refuerzos más destacados se encuentran: