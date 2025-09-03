¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 03 de Septiembre
Desafío en Oceanía

Los Pumas y dos finales en Australia: el Rugby Championship que define su lugar rumbo al Mundial

El equipo de Felipe Contepomi enfrentará a los Wallabies en una doble fecha clave: Argentina busca trepar en el ranking y asegurarse el bombo 1 del sorteo para la Copa del Mundo 2027

Por Marcelo Figueroa
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 16:19
Los Pumas afrontan en Australia dos finales clave que pueden definir su lugar en el ranking rumbo al Mundial 2027

Los Pumas se preparan para dos choques decisivos en el Rugby Championship 2025. Tras un arranque con sabor agridulce, con derrota en Córdoba y triunfo histórico en Buenos Aires frente a los poderosos All Blacks, el seleccionado argentino de rugby viaja a Australia con la misión de dar un golpe que trascienda más allá del torneo.

En las fechas 3 y 4, Argentina se medirá con los Wallabies en condición de visitante. Más allá de los puntos en juego en el certamen, los partidos tienen un valor estratégico: Australia es el rival directo de Los Pumas en el ranking de World Rugby. Hoy los oceánicos ocupan el sexto puesto, el último que otorga acceso al bombo 1 del sorteo del Mundial 2027. Argentina está séptima, al acecho.

El próximo Mundial, que se disputará justamente en Australia, tendrá un formato renovado: 24 equipos divididos en seis grupos de cuatro y octavos de final. Para el sorteo de diciembre de 2025, los seis primeros del ranking serán cabezas de serie, evitando así enfrentar a las potencias en la fase inicial.

Por eso, estos dos partidos valen doble. Una victoria no solo suma puntos propios, sino que le resta al rival directo, y dos triunfos colocarían a Argentina en el bombo 1, un salto de calidad clave para planificar con mayor tranquilidad su camino en 2027.

 

