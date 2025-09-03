En un año marcado por cierta irregularidad, River encontró en Lautaro Rivero uno de sus pocos rendimientos consistentes. El central de 21 años, que llegó desde Central Córdoba tras su préstamo, se destacó desde su debut ante Independiente y, ahora que integra la lista de buena fe de la Copa Libertadores, buscará seguir impresionando a Marcelo Gallardo y ganarse un lugar como titular en la zaga.

El zaguero zurdo fue reincorporado desde el Ferroviario en junio, justo antes del Mundial de Clubes, para el que fue inscripto pero no sumó minutos. No obstante, aprovechó su oportunidad por las lesiones de sus compañeros y, desde su debut ante Independiente el pasado 9 de agosto su situación cambió radicalmente. Tras ese encuentro, Rivero acumuló cuatro partidos como titular con un buen desempeño destacado tanto en el Torneo Clausura como en el triunfo por penales ante Unión por la Copa Argentina.

Rivero lleva cuatro encuentros a buen nivel y buscará meterse en el once ante Palmeiras.

Su titularidad vs Palmeiras, una chance concreta

El presente del nacido en Moreno es aún más notable debido a que Lucas Martínez Quarta no logró consolidarse tras retornar de un esguince de rodilla, mientras que Paulo Díaz enfrenta problemas en su rodilla que interrumpieron su continuidad. El regreso del chileno tras esta doble fecha de Eliminatorias y la evaluación que Gallardo realice sobre él serán importantes para definir la dupla defensiva ante Palmeiras.

Rivero, que no fue incluido dentro de los cambios en la lista de buena fe para octavos de la Copa Libertadores y por eso no pudo estar ante Libertad, "escaló" lugares debido a la rotura de ligamentos de Germán Pezzella, que no verá acción hasta el próximo año. Por su parte Juan Portillo, otro que puede ocupar ese lugar, alterna entre la defensa y el mediocampo. Por esto es que el Muñeco analiza seriamente apostar por el juvenil para los encuentros decisivos ante el Verdão. La serie comenzará 17 de septiembre en el Monumental y se definirá una semana más tarde en el Allianz Parque de Rio de Janeiro.