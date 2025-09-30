Este martes se inauguró una nueva y moderna farmacia del Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS) en la zona oeste de Neuquén. La inversión total para el edificio asciende a 2800 millones de pesos.

Las obras se llevaron adelante con recursos propios, valoró Hernán Ruiz, administrador del Instituto. “Esto se da gracias a tener las cuentas ordenadas en la provincia, sin endeudarnos. Era muy necesario, por todo lo que ha crecido el oeste”, destacó en AM550.

La farmacia se encuentra estratégicamente ubicada en la calle Novella 4225, una zona que experimentó un considerable crecimiento, lo que convierte a este nuevo servicio en un recurso fundamental para los vecinos y, especialmente, para los afiliados del Instituto.

El terreno donde se construyó el complejo, con más de 600 metros cuadrados, era un predio municipal que fue cedido por el intendente Gaido al IMPS para el desarrollo de estas obras. El local cuenta con más de 300 metros cuadrados y ofrece un sistema de autoservicio que permite a los usuarios acceder a una amplia gama de productos, incluyendo perfumería, cremas y regalería.

Otra óptica

A estos avances se sumará la inauguración de la segunda óptica del Instituto antes de fin de año, que también estará ubicada en Godoy y Novella.

Desde el momento de la inauguración, la farmacia está operativa para atender al público, con un horario corrido que se extiende de 8 a 22. Esta nueva sede en el oeste complementa la farmacia histórica del IMPS que continúa funcionando sobre Fotheringham.

La tercera farmacia

La nueva farmacia es la tercera inauguración del año que realiza el IMPS. Previamente, a principios de año, se inauguró una sede también en el oeste para la atención de jubilados y activos municipales, donde se gestionan temas como el Ecoseguro, los préstamos asistenciales y de salud.

Posteriormente, se habilitó la oficina de Melewe Turismo, la agencia del Instituto encargada de administrar los complejos hoteleros en distintos puntos de la provincia, incluyendo San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Caviahue y Moquehue, además del complejo en Las Grutas, Río Negro. Todas estas inauguraciones se enmarcan en los festejos por el 67° aniversario del Instituto Municipal de Previsión Social, cumplido el 28 de agosto.



