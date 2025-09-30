Buenos Aires se prepara para recibir a Simone Biles, múltiple campeona olímpica y mundial de gimnasia artística, quien visitará la capital argentina por primera vez en octubre. Considerada la mejor gimnasta de todos los tiempos, Biles combinará su trayectoria deportiva con un mensaje de resiliencia, superación y liderazgo, dirigido a jóvenes atletas y al público en general.

Con 11 medallas olímpicas y 23 títulos mundiales, Biles se consolidó como una leyenda del deporte y como un referente global en la defensa de la salud mental y el bienestar de los atletas. Su visita se enmarca en la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027, lo que refuerza la relevancia de este acontecimiento.

La estrella olímpica estadounidense llega en octubre para promover el deporte y la superación personal

El miércoles 8 de octubre a las 10, Biles ofrecerá en la Sede de Gobierno de la Ciudad la charla motivacional titulada “El poder de creer”. Al día siguiente, a las 17, encabezará junto a su entrenador una clínica de gimnasia en el Parque Olímpico de Villa Soldati, legado de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

Ambas actividades estarán dirigidas a jóvenes talentos locales y serán gratuitas, pero con cupo limitado. Para asistir a la charla se deberá enviar un correo a charlasimonebiles@gmail.com y para la clínica, a clinicasimonebiles@gmail.com. La confirmación de asistencia se realizará mediante invitación posterior.

La visita de Simone Biles marca un hito histórico para el deporte argentino: más allá de recibir a la gimnasta más laureada del mundo, los jóvenes tendrán la oportunidad de aprender de una referente que demuestra que la excelencia deportiva puede convivir con el cuidado de la mente y el espíritu.