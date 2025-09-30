Neuquén ante la gran chance de meterse en semifinales de Copa Pais

Se juega el cotejo de vuelta de los cuartos de final de la Copa País, el miércoles desde las 18hs en el General San Martín, el seleccionado de Neuquén recibe al combinado de Tandil, buscando el boleto a la siguiente instancia.

La ida fue 1-1 en la localidad bonaerense, donde el ganador de la región patagónica pudo traerse algo más ante el vencedor de la Pampeana Sur- Bonaerense. Ahora la serie se traslada a la cancha de Atlético Neuquén, donde el equipo que dirige Roger Morales intentará meterse entre los 4 mejores de la primera edición de la competencia.

Por lo que se vio en el trámite de la ida, Neuquén se pudo traer algo más de Tandil, aun así el resultado fue bueno, “El empate nos dejó un sabor amargo porque lo podíamos haber ganador, sabemos que la serie está abierta y estamos muy confiados en poder cerrar la serie en casa” sostuvo Lautaro Guevara, mediocampista de Independiente y de la Selección.

Por otro lado, sostuvo que “Tenemos la suerte de conocernos bastante en la liga, tenemos buen pie, buen arquero, defensa, medio y ataca y los que entran son titulares en cualquier equipo. Hay jugadores con buena calidad, mucho jugaron que jugaron Federal A y varios torneos, tenemos la ilusión de seguir”

Siguiendo la misma sintonía, Alan Aldalla, arquero de Maronese y de Neuquén, expresó que “nos presionaron bien arriba, nosotros pudimos contrarrestarlo bien y jugando de contra pudimos marcar” dijo en el análisis del empate, agregando además que “Crecimos después del empate y el segundo tiempo fue todo nuestro. La revancha va a estar linda, vamos a proponer nuestro juego y lo vamos a buscar, ante nuestra gente y tener la cabeza fría”.

Par este juego, la novedad pasa en los convocados, ya que vuelve Manuel Berra, quien no pudo estar en la ida al igual que Patricio Dalino, ambos por asuntos laborales. Luego se mantiene la base de jugadores que jugaron las anteriores dos series frente a Bariloche y Chubut.

El ganador de la llave de cuartos de final se enfrentará en la siguiente instancia con el vencedor de General Alvear (Región de Cuyo) vs San Pedro (Buenos Aire- Pampeana norte).