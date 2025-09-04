Matías Kranevitter cerró su etapa en River al rescindir su contrato y firmar un vínculo por 12 meses con el Fatih Karagümrük, equipo de la Superliga de Turquía. El mediocampista tucumano era el último jugador separado del plantel que aún no había encontrado destino.

Tras ser titular en el partido contra Inter en el Mundial de Clubes, Kranevitter mantuvo una charla con el entrenador Marcelo Gallardo, quien le comunicó que no lo tendría en cuenta para el futuro. Desde ese momento, a principios de julio, el futbolista se entrenó de manera diferenciada y no volvió a disputar minutos oficiales con la camiseta del Millonario.

La salida del Colo se sumó a la de otros futbolistas que también fueron apartados, como Leandro González Pírez, Rodrigo Aliendro, Manuel Lanzini, Gonzalo Tapia, Santiago Simón y Matías Rojas, quienes se fueron a distintos clubes de Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.

Un nuevo desafío para Kranevitter en Europa

ranevitter regresó a River a finales de 2022, justo cuando Martín Demichelis asumió como entrenador, y a pesar de la expectativa generada por su pasado exitoso en el club, no logró consolidarse debido a una lesión que sufrió en un amistoso contra Unión La Calera. En total, disputó 54 partidos en esta segunda etapa.

Su historia en Núñez incluye grandes logros, especialmente como pieza clave del River campeón de la Copa Libertadores 2015, donde fue titular indiscutido con apenas 22 años. Además, conquistó la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2014, la Suruga Bank 2014, el Torneo Final 2014, la Copa Campeonato 2014, la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2023.

Ahora, Kranevitter buscará retomar su carrera en Turquía, con la intención de recuperar la continuidad y el nivel que lo llevaron a ser uno de los referentes del mediocampo en River y en el fútbol argentino.