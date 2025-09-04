Jueves y viernes a todo fútbol en las radios del Grupo Prima Multimedios

Este jueves y viernes en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital se podrá vivir a pleno última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y el partido que sostendrán Argentina y Venezuela, asi como también el cotejo por la octava fecha del la Zona 1 de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2025 y el cotejo trascendente entre Villa Mitre de Bahía Blanca y los neuquinos de Deportivo Rincón. Los encuentros se transmitirán por las emisoras del Grupo Prima Multimedios AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

Hoy jueves desde las 20, la Selección Argentina jugará su último partido como local en el año ante Venezuela en el estadio Monumental de River Plate por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en los que aparentemente será erá el último encuentro oficial de Lionel Messi en el país. El calendario marca una gira por Estados Unidos en octubre, con amistosos ante Venezuela en Miami y contra Puerto Rico en Chicago, mientras que en noviembre habrá compromisos en Angola e India.

En tanto, mañana viernes 5 de septiembre a las 14 arrancará la transmisión del trascendental partido entre Villa Mitre de Bahía Blanca y Deportivo Rincón, que se cruzarán en el estadio "Tricolor", conocido como El Fortín, emplazado en Maipú y Necochea en la emblemática barriada bahiense. El cotejo se jugará a las 15.30 dentro del marco de la octava fecha de la Zona 1 -uno de los Nonagonales- de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2025.

Por la veda electoral en provincia de Buenos Aires, debido a las elecciones legislativas de medio término el domingo 7 en el distrito más poblado de la Argentina. De acuerdo con el Art. 5 de la Ley provincial Nº XI-1149-2024, las restricciones comienzan 48 horas antes de la elección. En este lapso se prohíben, la realización de espectáculos populares al aire libre o en espacios cerrados, así como fiestas teatrales, deportivas y cualquier tipo de reunión pública que no esté vinculada al acto eleccionario. Por ese motivo el partido se jugará el viernes y no sábado o domingo.

El cotejo entre los bahienses y los del norte neuquino que se irradiará por las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la operación técnica de José Ramón Paredes y el respaldo del equipo deportivo de Grito Sagrado.