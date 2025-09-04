En busca del punto que le falta para meterse en el Mundial 2026, la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa recibe en el estadio Centenario de Montevideo a Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido tiene como árbitro al argentino Facundo Tello y será transmitido por TyC Sports Play. Hasta ahora, es triunfo por 2-0 de los charrúas, que se están metiendo en la Copa del Mundo.

Uruguay 2-0 Perú, los goles

A los 14 minutos del primer tiempo llegó la apertura del marcador para la Celeste, que hasta ahora está haciendo valer la localía para sacar boleto al Mundial. Una jugada por la derecha de Giorgian De Arrascaeta derivó en un centro del lateral Guillermo Varela para el salto de un Rodrigo Aguirre que se elevó más que todos y, de cabeza, estableció el 1-0.

En un duelo donde casi no hubo equivalencias, Uruguay superó una llegada clara del rival al inicio del complemento para, unos minutos después, estirar la ventaja. Otra vez un centro de Varela para Aguirre, pero esta vez el atacante la bajó de cabeza y le quedó a De Arrascaeta, que empalmó la pelota de lleno con su derecha para vencer a un Pedro Gallese que poco pudo hacer ante un remate que explotó en la parte baja del travesaño antes de transformarse en el 2-0.

Formaciones

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Kevin Quevedo, Erick Noriega, Christopher Gonzáles, Yoshimar Yotún, Kenji Cabrera; Luis Ramos.

Estadio: Centenario.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).