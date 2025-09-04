Cientos de hinchas de la Patagonia viajaron especialmente a Buenos Aires para presenciar la última presentación por los puntos de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina.

Más allá de la clasificación asegurada para el equipo de Lionel Scaloni al próximo Mundial, las entradas volaron y el Monumental se presenta repleto desde varios minutos antes del pitazo inicial por parte del árbitro chileno Piero Maza.

Neuquén y Río Negro marcan el presente en los diferentes sectores de la cancha de River, tickets que van desde los 350 mil pesos hasta más de medio millón, en una noche que se presenta como histórica en el ciclo de los actuales campeones del mundo.

Además, la fecha de eliminatoria viene con el plus de la titularidad para Franco Mastantuono, reciente adquisición del Real Madrid, con la camiseta albiceleste.

Desde las horas previas, las calles del barrio de Núñez se vieron copadas por familias de distintas provincias que se sumaron a la fiesta futbolística.

Por el contrario, Venezuela sí se juega muchísimo y querrá arruinar todos los planes para seguir soñando con llegar a la máxima cita, en el 2026.

Shows musicales

La propuesta en el Monumental no sólo es deportiva. Para animar a los presentes estuvieron las presentaciones de La Banda de Carlitos, Q´Lokura y Uriel Lozano.

Además, el himno nacional argentino fue cantado por María Eugenia Quevedo. Al momento de salir a la cancha para los movimientos precompetitivos, Messi lloró sobre el césped y cuando las formaciones se dispusieron a ingresar para iniciar el compromiso, el capitán argentino lo hizo acompañado de sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.