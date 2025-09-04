Colombia festejó con goleada su clasificación al Mundial

Colombia selló su clasificación al Mundial 2026 con una victoria contundente de 3-0 sobre Bolivia en casa. La selección cafetera, dirigida por Néstor Lorenzo, necesitaba solo un empate para asegurar el pasaje, pero se hizo fuerte como local superando una racha de seis sin ganar para meterse en la Copa del Mundo. Los goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero redondearon la goleada.

En un encuentro que dominó de principio a fin, Colombia abrió la cuenta mediante James, que definió con precisión dentro del área tras una asistencia de Santiago Arias para superar al arquero Lampe. Los cafeteros continuaron presionando y generando oportunidades, con Luis Díaz y Jhon Arias muy activos por las bandas, aunque algunas definiciones no encontraron red.

No obstante, en los últimos minutos del encuentro el local definió la cuestión. Jhon Córdoba amplió la ventaja con un gol tras un pase magistral de Quintero, quien luego cerró la goleada con un tanto propio, definiendo con clase tras la asistencia de Luis Díaz. La actuación colectiva del equipo fue sólida: Camilo Vargas mantuvo el arco en cero con atajadas claves, mientras que Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí sostuvieron la defensa sin mayores inconvenientes.

Otros destacados fueron Johan Mojica, constante por la izquierda, y Jefferson Lerma, que equilibró la marca y la salida ofensiva. James Rodríguez brilló como capitán, generando jugadas de peligro y demostrando su experiencia, mientras que Juan Fernando Quintero ingresó y dejó su sello con asistencia y gol. Entre los cambios también se destacaron Dayro Moreno y Marino Hinestroza, aportando frescura en los minutos finales.

Con esta victoria, Colombia asegura su pasaje al Mundial 2026 y retorna a una cita mundialista luego de su ausencia en Qatar 2022. Por su parte, Bolivia deberá ganar en la última fecha y esperar que Venezuela no sume para lograr un lugar en el Repechaje.