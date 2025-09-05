Messi y Charly: El histórico abrazo que unió al fútbol y al rock en el Monumental

Nadie quería perderse el último partido de Lionel Messi en el país con la camiseta de la Selección Argentina por las Eliminatorias y prueba de esto fue la presencia de uno de los íconos del rock argentino, Charly García, quien tuvo un encuentro con el Diez, post partido ante los venezolanos en la penúltima jornada de la clasificación al Mundial 2026.

La leyenda de la música nacional apareció luego del cotejo. Más allá del emotivo momento que atravesó, al artista de 73 años se lo vio acompañado por un asistente y en silla de ruedas, con claras dificultades de movilidad.

Después de la victoria, el músico bajó al vestuario para saludar al plantel argentino, que venía de imponerse por 3-0 ante la Vinotinto. Allí se fotografió con varias figuras del equipo, entre ellos Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, y también con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Sin embargo, el momento más lindo se produjo a la salida del estadio, cuando Charly se acercó al vehículo en el que se retiraba Messi junto a Antonela Roccuzzo. En medio de una multitud que filmaba la escena, el músico le estrechó la mano al rosarino y, antes de lanzarle un beso de despedida, le dijo: “Chau, que Dios te bendiga”.

El video se viralizó rápidamente y marcó el cierre de la noche especial de la Pulga, quien se fue ovacionado del Monumental. Además, se encontró con una leyenda del rock, quien ganó tres veces el Premio Gardel de Oro, en 2002, 2003 y 2018, el cual es considerado el más importante en el país.

