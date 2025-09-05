El especial posteo de Messi y la incertidumbre que siente un país entero: “pase lo que pase, vamos Argentina”

Argentina superó a Venezuela 3-0 por décimo séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en lo que fue la despedida de Lionel Messi en El Monumental en las instancias previas a la gran cita mundialista. El capitán de la selección hizo un sentido posteo, donde mostró su cariño y dejó la incertidumbre sobre si estará o no en el Mundial 2026.

Post partido dijo que “Esto es día a día” y no confirmó que en la gran cita de Estados Unidos, México, Canadá, estará vistiendo la camiseta Argentina en lo que sería su sexto mundial, y en el posteo post último juego en el país, volvió a dejar la puerta abierta.

Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!.

Por lo físico, el mejor jugador de todos los tiempos no estará en Ecuador por la última fecha, así lo confirmó Messi como Scaloni en conferencia de prensa, dejando esto la duda de que pasará en el futuro. “Falta mucho para el mundial y en 9 meses puede pasar cualquier cosa” dijo Lionel.

Con un doblete, el capitán campeón del mundo se despidió a lo grande de las Eliminatorias Sudamericanas, donde Argentina quedó como sólido líder con 38 unidades, diez de diferencia a su escolta Brasil. Con los dos tantos, Messi alcanzó los 5º goles en la era Scaloni, llegando a un total, de 114 en la selección Argentina.