La Copa Argentina cortará con la dulzura de la Selección Argentina, esta noche en Rosario con el duelo de cuartos de final entre Tigre a Independiente Rivadavia de Mendoza con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

En cancha de Newell’s los cipoleños Ezequiel Centurión y Franco Amarfil buscarán darle a La Lepra una clasificación histórica. La presente edición ya es para los cuyanos un hecho trascendental ya que nunca habían logrado avanzar hasta la instancia de los 8 mejores del cuadro.

Alfredo Berti, técnico de los mendocinos, tiene a ambos regionales como una fija en el 11 inicial.

Enfrente, Diego Dabove también buscará hacer historia al frente de su Tigre. El Matador tampoco llegó nunca a las llaves de semis en la Copa por lo que hay mucha expectativa y se espera mucho público de victoria en las tribunas del Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys.

De esta llave saldrá el rival para el ganador de la esperada llave entre Racing y River, por lo que habrán muchos ojos atentos a las acciones en Rosario que se ponen en marcha a las 21:30.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Ramón Arias, Diego Sosa; Bruno Leyes, Santiago González; Jabes Saralegui, Elías Cabrera, Héctor Fértoli; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Franco Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández; Nicolás Retamar; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.