Este sábado desde las 16, el fútbol argentino buscará en cancha de Rosario Central a su Supercampeón del 2024 con la finalísima entre Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero. El Fortín llega a este mano a mano después de haberse quedado con la Liga Profesional, bajo la conducción técnica de Gustavo Quinteros, mientras que El Ferroviario se impuso en la Copa Argentina, ya bajo el mando de su todavía entrenador, Omar De Felipe.

Ambos equipos llegan en un gran momento futbolístico, por eso se espera que al momento de escuchar el pitazo inicial por parte de Facundo Tello se vea un gran partido de fútbol.

Vélez se clasificó para los cuartos de final de la Copa Libertadores, enfrentará a Racing y transita una racha de 4 victorias consecutivas. Es escolta de River en la zona B del certamen doméstico y este año ya le ganó una final a Estudiantes de La Plata. Bajo la dirección técnica de Guillermo Barros Schelotto, los de Liniers han potenciado jóvenes valiosos como Maher Carrizo y Tomás Galván, surgido del Millonario; además de haber rescatado a un Rodrigo Aliendro, increíblemente relegado en la consideración de Marcelo Gallardo..

Central Córdoba hace tiempo que mantiene una línea muy seria de trabajo, con estructuras muy ordenadas, y lo colectivo por encima de lo individual. Los del Norte ya se sacaron el peso de colgar la primera estrella sobre el escudo y ahora irán por la segunda, en el ámbito de la primera división.

Televisado

El público neutral podrá ver las acciones en directo y por televisión. Espn llevará las imágenes por su señal tradicional, no será codificado.

En cancha, por tratarse de un escenario neutral, estará permitido el ingreso de ambas parcialidades a las que se sumarán los amantes del fútbol en una ciudad tan fanática como la de Rosario.

Probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza o Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo; Braian Romero, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufre; Matías Perelló, Matías Vera, Iván Gómez, José Florentín; Matías Godoy, Gastón Verón. DT: Omar de Felippe.