Scaloni evalúa convocar un defensor para el duelo de Argentina contra Ecuador

Después del contundente triunfo 3-0 frente a Venezuela, la Selección Argentina retomó los entrenamientos con la mente puesta en el encuentro contra Ecuador, que se disputará como visitante y marcará la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, donde el equipo ya aseguró el primer puesto.

Para este compromiso, Lionel Scaloni tendrá que hacer al menos dos modificaciones en el equipo titular. Una de ellas es obligada por la ausencia de Lionel Messi, quien no viajará con el plantel, y la otra por la suspensión de Cristian Romero en la defensa.

Las opciones en el centro de la defensa son limitadas, ya que en la lista actual sólo figuran Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Juan Foyth. Por eso, Scaloni no descarta convocar a un futbolista más para cubrir esa posición ante Ecuador.

El entrenador reconoció en conferencia de prensa: “Estamos justos en esa posición, veremos si convocamos a uno”, dejando abierta la posibilidad de incorporar un defensor central de urgencia.

Entre los posibles convocados, el que tiene mayor ventaja es Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella, quien estuvo en las últimas listas pero fue excluido de la prelista reciente. Esto lo posiciona como el candidato principal para ser llamado nuevamente.

Además, hay otros cinco nombres en consideración. En el fútbol argentino, podrían sumarse Kevin Lomónaco y Lucas Martínez Quarta, ambos con convocatorias recientes. Desde Europa, Marcos Senesi, que viene destacándose en Bournemouth, y Mariano Troilo, nuevo jugador del Parma, también están en el radar.

Por último, aparece Aaron Anselmino, de 20 años y con debut en Borussia Dortmund. Su convocatoria podría ser doble, tanto para entrenar y jugar con la selección mayor como para sumarse al plantel Sub 20 que se prepara para el Mundial de Chile, previsto entre septiembre y octubre.

En cuanto al once inicial que Scaloni podría presentar en Ecuador, la formación sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Nicolás Otamendi; Rodrigo De Paul y Leandro Paredes; Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada y Julián Álvarez.