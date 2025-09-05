Luego de sufrir una dura caída de su bicicleta, el entrenador Luis Enrique tuvo que se hospitalizado y operado de urgencia en París por una fractura de la clavícula.

El ex mediocampista y técnico del Barcelona y la Selección de España tiene como rutina salir a pedalear a la ruta y en la montaña, algo similar a lo que practica Lionel Scaloni, quien también sufrió un duro accidente en el 2019.

Como consecuencia de la caída, el español terminó siendo intervenido y fue el mismo club quien informó de la situación. Los especialistas confirmaron que presentaba una fractura en la clavícula, lesión que no podía ser tratada únicamente con reposo. Por esta razón, se determinó que lo más adecuado era someterlo a una operación, con el objetivo de corregir el daño y garantizar una recuperación para que pueda reincorporarse lo antes posible a sus actividades con el PSG.

La dirigencia confía en que la recuperación será pronta, pero todavía no hay plazos para que se reincorpore a su labor diaria en la ciudad deportiva del equipo europeo.

Presente deportivo

Luego de haber obtenido por primera en la historia la Champions League en la temporada pasada, PSG marcha como líder en el certamen de su país.

Disputadas apenas 3 fechas, los capitalinos tienen puntaje perfecto, lo mismo que el Lyon. Por la doble fecha de Eliminatorias que se está jugando en todo el mundo, la actividad oficial de la League 1 se reanudará el fin de semana del 12 al 14 de septiembre, pero aún no se puede asegurar la presencia del técnico en el banco de suplentes.