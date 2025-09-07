El campeón de Europa sigue demostrando su gran presente. España goleó 6-0 a Turquía y es cómodo líder de su grupo en las Eliminatorias UEFA. La Roja dio una auténtica exhibición en el Estadio Konya Büyükşehir Arena y dio una exhibición ante los turcos con tres tantos de Mikel Merino, dos de Pedri y el restante de Ferrán Torres. De esta manera, suma seis puntos sobre seis posibles y arrancó de manera inmejorable su camino hacia el Mundial 2026.

La historia se abrió muy temprano, a los seis minutos. Pedri fue el encargado de abrir la cuenta para los ibéricos con uno de los tantos golazos de la jornada. El volante del Barcelona recibió cerca de la medialuna, se sacó un rival de encima con un amague y la colocó abriendo el pie sobre el segundo palo de un Uğurcan Çakır cuyo sufrimiento en el arco fue demoledor. A los 20 minutos, una enorme jugada colectiva de los conducidos por Luis de la Fuente aumentó la distancia. La tocaron todos, Marc Cucurella tiró un centro atrás para que entre Nico Williams, Mikel Oyarzabal y Merino hagan un toqueteo de primera que terminó con un gran tanto a colocar del volante del Arsenal.

La victoria se transformó en goleada justo antes del entretiempo. Otra vez Merino, esta vez con derecha y llegando desde atrás conectó un centro de Pedri y estableció el 3-0. Ya en el complemento, en España convirtió el 3-0 en 6-0 en tan sólo nueve minutos, un golpe brutal a una Turquía impontente que llevó a que las tribunas del Konya Büyükşehir Arena empezaran a vaciarse. Ferrán Torres puso el 4-0, Merino completó su hat-trick con un gol espectacular desde afuera del área y Pedri decretó el sexto en un contraataque para redondear así una goleada incontestable.

Mikel Merino y una noche soñada con triplete para España. (Foto: AS)

Los tres puntos de hoy le dan al vigente campeón europeo un inicio muy promisorio de cara a la clasificación al próximo Mundial. Tras el 3-0 ante Bulgaria en la primera jornada, esta goleada los establece en el primer puesto del Grupo E, con seis puntos y +9 de diferencia de gol, ya liderando por sobre Georgia y Turquía, que suman 3. En octubre, La Roja se medirá como visitante ante los georgianos y recibirán a los búlgaros, buscando ya tener el boleto a Estados Unidos, México y Canadá casi cerrado.