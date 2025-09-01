Scaloni apuntó contra la organización de la Finalissima con España

Lionel Scaloni volvió a marcar la cancha fuera del campo de juego. El entrenador de la Selección Argentina expresó su enojo por la fecha elegida para disputar la Finalissima frente a España, prevista para marzo de 2026, cuando quedarán tan solo tres meses para el inicio del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

“Hubo tiempo para hacerlo antes, pero no lo quisieron organizar”. Para el campeón del mundo, la final es un desafío de enorme dimensión, pero llega en un momento que no considera ideal: “Hubiese preferido no jugarla tan cerca del Mundial”.

El principal motivo del atraso, explicó Scaloni, fue la Nations League, torneo europeo que ocupó gran parte del calendario. “España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos complicó. Nos mató el calendario”, criticó.

La Albiceleste ya tiene asegurada su clasificación a la Copa del Mundo y el objetivo está puesto en la defensa del título. Por eso, la cercanía de la Finalissima preocupa al cuerpo técnico, que pretende llegar con el plantel concentrado y sin riesgos de lesiones.

Aun así, Scaloni sabe que el duelo contra La Roja será una prueba de nivel. “Ganar es muy difícil y hacerlo contra selecciones de ese nivel es complejo. Lo importante es sentirnos capaces de pelear por un Mundial. Vamos a trabajar mucho en los meses que nos quedan y hay que tener fortuna de que no haya lesiones”, concluyó.