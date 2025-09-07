Con la clasificación al Mundial del 2026 ya obtenida por parte de Ecuador, el seleccionador Sebastián Beccacece decidió que el local abandone la altura de Quito para recibir a Argentina en Guayaquil el próximo martes por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Su objetivo es meramente deportivo ya que quiere medirse con los mejores en igualdad de condiciones, sin el condicionante que suponen los 2800 metros sobre el nivel del mar a los que se encuentra la habitual sede del “Tricolor”.

“Si ganamos o perdemos, que no sea por un factor climático, sino que podamos confiar en nuestras fuerzas y jugar de igual a igual contra los mejores”, explicó el argentino Beccacece.

Lo cierto es que el combinado que dirige Lionel Scaloni ya estuvo en Guayaquil en el camino a Qatar. Entonces el partido terminó 1 a 1 con gol de Julián Álvarez. Antes, la única vez que estos dos seleccionados se habían enfrentado en esta misma ciudad, la Argentina había goleado 6 a 3 en el año 1962.

Ausentes

Argentina viajará con dos ausentes confirmados: Lionel Messi, descanso programado, y Cristian Romero, suspendido por amarillas.

Dos nombres realmente muy importantes para la formación que espera por la inclusión de Alexis Mac Allister en el mediocampo, luego de perderse el compromiso ante Venezuela.

Además, está el interrogante alrededor de la ofensiva, si Álvarez le da espacio a Lautaro Martínez o van los dos juntos, cambiando el esquema. En la misma dirección, Franco Mastantuono, Nicolás Paz y Claudio Echeverri, buscan minutos de cara a lo que será el armado definitivo de la lista que irá al mundial.