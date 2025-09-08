Gallardo mueve piezas y apuesta por los pibes en la lista de Copa Libertadores

La cuenta regresiva hacia los cuartos de final de la Copa Libertadores ya empezó y Marcelo Gallardo decidió mover el tablero. A nueve días del choque frente a Palmeiras en el Monumental, el Muñeco sorprendió con modificaciones en la lista de buena fe: tres juveniles se suman a la nómina y otros futbolistas le dejan su lugar.

Entre las novedades aparecen Lautaro Rivero, zaguero de 21 años que recupera espacio tras quedar afuera en los octavos, Juan Cruz Meza, volante ofensivo de apenas 17 años, y Bautista Dadín, delantero de 19 años blindado con una cláusula millonaria y que viene de brillar en Reserva. Los tres formados en las inferiores millonarias esperan tener su oportunidad en la máxima competencia continental.

En cuanto a las salidas, ya están confirmadas las de Franco Mastantuono, transferido al Real Madrid en una operación histórica para el club, y Santiago Simón, que continuará su carrera en Toluca. El tercer cupo a liberar todavía genera dudas: podría ser Federico Gattoni, marginado por decisión técnica, o alguno de los jugadores que arrastran lesiones de larga recuperación, como Germán Pezzella o Giorgio Costantini.

River viene de eliminar a Olimpia en los penales con un Franco Armani decisivo y buscará ahora dar un paso más en su obsesión copera. El primer capítulo ante el equipo de Abel Ferreira será el martes 17 de septiembre en el Monumental, mientras que la revancha se jugará una semana después en San Pablo.