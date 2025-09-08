Duelo de cuartos: Argentinos y Lanús se enfrentan por un lugar en semifinales

La Copa Argentina entra en su etapa decisiva y este lunes se vivirá un choque clave: Argentinos Juniors y Lanús se enfrentan en los cuartos de final, con el objetivo no solo de avanzar a semifinales, sino también de asegurarse un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores.

El partido se jugará desde las 21.10 en el Estadio Presidente Perón, casa de Racing, escenario elegido para este apasionante cruce. El “Bicho” llega tras superar a Aldosivi, mientras que el “Granate” eliminó a Huracán y buscará dar otro paso firme en el torneo más federal del país. El ganador del duelo esperará por el vencedor del cruce entre Newell’s y Belgrano.

Probables formaciones:

Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori o Juan José Cardozo, Alan Lescano y Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. El DT Nicolás Diez.

Lanús, por su parte, aún no confirmó el equipo titular, aunque se espera que el entrenador Mauricio Pellegrino anuncie su formación en las próximas horas, buscando un equilibrio entre ataque y solidez defensiva para superar al conjunto de La Paternal.