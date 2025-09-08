El 8 de septiembre de 2025, el reconocido actor Jorge Martínez se abrió en una entrevista para hablar sobre un momento significativo en su vida personal y profesional. Tras su reciente separación en México de su novia de la infancia, Martínez compartió sus pensamientos sobre su trayectoria artística y el presente que enfrenta.

Jorge Martínez tras su separación en México

Durante la conversación, el actor también abordó detalles sobre su vínculo con Daphne, su ex pareja, destacando aspectos importantes de esa relación que marcaron etapas de su vida. Aunque los detalles específicos no fueron profundizados, Martínez reconoció la importancia de ese vínculo en su historia personal.

Este período de cambios llega luego de años de consolidación en su carrera, donde Jorge Martínez ha dejado una huella en la industria actoral. La separación en México representa un punto de inflexión que el artista encara con reflexión y apertura, mirando hacia adelante tanto en lo personal como en lo profesional.