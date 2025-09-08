Milei convoca a los gobernadores y creará una mesa política con Karina Milei, Caputo y Menem

Después de dos reuniones de Gabinete consecutivas tras la derrota electoral de este domingo, Javier Milei decidió conformar una mesa política nacional y convocó a los gobernadores al diálogo, según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un posteo en su cuenta de X.

“El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo. El Presidente también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores”, escribió Adorni.

Según fuentes oficiales, el Gobierno no contempla cambios de gabinete ni modificaciones en el rumbo económico.

La derrota electoral, sin embargo, generó un mea culpa en el Presidente, quien afirmó en su discurso del domingo: “Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”. Agregó que el adversario “ha puesto todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y lo hacen de manera muy eficiente. Esto iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos”.

Pese a que la estrategia electoral que derivó en la derrota fue construida principalmente entre Karina Milei y los Menem, el Presidente los ratificó en sus puestos al sumarlos a la nueva mesa política.

Por el momento, no hubo respuesta oficial de los gobernadores a la convocatoria. Sin embargo, Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, publicó en X: “La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”.