Cavani, héroe inesperado: su gesto que salvó a la hija de un periodista uruguayo

En medio de una situación desesperante, Edinson Cavani se convirtió en un verdadero ángel guardián. Rafa Cotelo, periodista y murguista uruguayo, vivió momentos de extrema tensión cuando su hija Ema debió ser operada de urgencia en Buenos Aires, y el delantero de Boca no dudó en intervenir para que todo saliera adelante.

Cotelo relató los hechos en el programa Polifonía, donde explicó que el viaje a Argentina fue complicado: al llegar a la clínica, los estudios de su hija mostraron que la intervención era imprescindible y debía realizarse de inmediato. Sin embargo, el costo de la operación superaba ampliamente los recursos disponibles del periodista, quien solo contaba con dinero para los estudios, no para la cirugía completa.

“Acá nos habían dicho que estaba todo bien”, recordó Cotelo, refiriéndose a lo que le habían informado antes del viaje. Pero al llegar, la médica pidió internación inmediata y ordenó la cirugía: “En tres o cuatro horas ella sale lo más bien”, le dijo para calmarlo. A pesar de la tranquilidad que intentó transmitir la profesional, la urgencia del pago era ineludible.

Desbordado y sin soluciones, Cotelo recurrió a su amigo y compatriota Edinson Cavani. El delantero no dudó: aunque estaba lejos, se comprometió a ayudar. Gracias a la logística organizada a través de un tercero, el dinero llegó a la clínica y permitió que la intervención se realizara sin demoras. “Me mandó el Edi, si precisás más esperá que venda unas pizzas más”, contó Cotelo entre risas, recordando la solidaridad y cercanía del futbolista.

Gracias a ese gesto, Ema pudo ser operada de urgencia y salir de la cirugía en buen estado. Cotelo cerró su relato con un agradecimiento profundo y emotivo: “Le agradezco que me haya mentido la médica, porque no iba a poder soportar esa presión”, aseguró, mientras remarcaba que la ayuda de Cavani fue determinante en uno de los momentos más complicados de su vida.